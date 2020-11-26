Официальный курс: гривна продолжает снижаться по отношению к доллару и евро

26 ноября, 2020, 09:43

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 ноября 2020 на отметке 28,38 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 25 ноября курс составил 28,37 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 26 ноября установлен на уровне 33,78 грн / евро. По состоянию на 25 ноября курс составлял 33,68 грн / евро.

На наличном рынке 26 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,39, продают - по 28,45 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,30 до 28,46 грн / $, продажи - в пределах 28,42-29,20 грн / $.

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