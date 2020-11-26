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Espreso.tvОперація об'єднаних силОБСЕ не зафиксировала нарушений "тишины" со стороны ВСУ в день ранения в Донецкой области двух гражданских в результате взрыва, - Украина в ТКГ

ОБСЕ не зафиксировала нарушений "тишины" со стороны ВСУ в день ранения в Донецкой области двух гражданских в результате взрыва, - Украина в ТКГ

Украинская делегация в ТКГ заявляет, что в день ранения в Донецкой области двух гражданских в результате взрыва ОБСЕ не зафиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Согласно ежедневному отчету СММ ОБСЕ от 24.11.2020 № 280/2020 в период с вечера 22 ноября по вечер 23 ноября поступила информация о травмировании 12 ноября 2020 года двух гражданских мужчин в результате взрыва в районе н.п. Александровка, Донецкой области. В этот день, по данным СММ ОБСЕ, информация о нарушениях со стороны ВС Украины отсутствует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим тишины российской стороной в течение 12 ноября не запрашивался.

В делегации отметили, что о нарушениях в районе КПВВ "Марьинка" в отчетах СММ ОБСЕ в период с 1 по 23 ноября 2020 года никакой информации не было.

"С другой стороны, наблюдательными группами украинской стороны СЦКК было зафиксировано в соответствующем районе несколько взрывов, похожих по характеру на подрывы минно-взрывных заграждений. Это позволяет сделать вывод, что гражданские лица пострадали, подорвавшись на минах, установленных на линии разграничения", - говорится в сообщении.

- Вчера, в своем «Сообщении для печати Специального представителя Грау после очередной встречи Трехсторонней ...

Опубликовано Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе. Четверг, 26 ноября 2020 г.

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