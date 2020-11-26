 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНорвежская компания вышла из проекта "Северный поток-2"

Норвежская компания вышла из проекта "Северный поток-2"


фото: gettyimages
Сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США

Свою причину отказа от участия в проектах Nord Stream-2 в компании объяснили санкциями со стороны США, передает "Интерфакс-Украина".

"Государственный департамент США опубликовал новое разъяснение Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, которое обслуживает проект "Северный поток-2", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем соответствующим стандартам и законам, включая санкции", - пояснили в компании.

В Bloomberg объяснили, что энергетическое агентство Дании, через которую также проходит газопровод, требует от "Северного потока-2" нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

В компании DNV GL отметили: "Владелец Nord Stream-2 привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы. Мы проверяем безопасность и целостность трубопроводов по всему миру в соответствии с нашим независимым техническим стандартом DNVGL-OS-F101. Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и надзор за строительными работами на предмет соответствия нашим стандартам. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы".

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать