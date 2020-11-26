Норвежская компания вышла из проекта "Северный поток-2"

26 ноября, 2020, 15:51

Сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США

Свою причину отказа от участия в проектах Nord Stream-2 в компании объяснили санкциями со стороны США, передает "Интерфакс-Украина".

"Государственный департамент США опубликовал новое разъяснение Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, которое обслуживает проект "Северный поток-2", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем соответствующим стандартам и законам, включая санкции", - пояснили в компании.

В Bloomberg объяснили, что энергетическое агентство Дании, через которую также проходит газопровод, требует от "Северного потока-2" нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

В компании DNV GL отметили: "Владелец Nord Stream-2 привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы. Мы проверяем безопасность и целостность трубопроводов по всему миру в соответствии с нашим независимым техническим стандартом DNVGL-OS-F101. Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и надзор за строительными работами на предмет соответствия нашим стандартам. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы".

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо