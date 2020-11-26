НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту: она посвящена Каденюку

26 ноября, 2020, 12:42

Национальный банк Украины выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежными банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" - это первая украинская сувенирная неплатежными банкнота с вертикальным дизайном.

Отмечается, что в дизайне банкноты использован портрет Леонида Каденюка, изображение космического корабля "Колумбия", логотипы НБУ и Государственного космического агентства. Также на обратной стороне банкноты указано ее серийный номер и указания, что она не является платежным средством.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Сувенирная банкнота также содержит большой спектр защитных элементов. Она изготовлена на бумаге с водяным знаком, в толщу которой введено 1,5-миллиметровую защитную ленту параллельно меньшей стороне банкноты, а также защитные флуоресцентные волокна. Банкнота также содержит оптически переменный элемент Spark в виде земного шара.

Размеры сувенирной банкноты 80 × 170 мм, тираж - 50 000 штук (в частности 40000 в сувенирной упаковке).

В пресс-службе отметили, что приобрести сувенирную банкноту можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

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