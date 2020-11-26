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Espreso.tvЭкономикаНАК "Нафтогаз" утвердил сомнительное мировое соглашение: цена вопроса - 2 миллиарда гривен

НАК "Нафтогаз" утвердил сомнительное мировое соглашение: цена вопроса - 2 миллиарда гривен

За девять месяцев 2020-го убытки НАК "Нафтогаз Украины" составили 17 млрд гривен. В то же время в компании и далее реализуют сомнительные схемы

За девять месяцев 2020-го убытки НАК "Нафтогаз Украины" составили 17  млрд гривен. Тогда как на этот момент в прошлом году компания имела 13 млрд прибыли. Главной причиной в компании называют долг посредников, которые поставляют газ. В то же время в компании и дальше реализуют сомнительные схемы.

В 1999 году компания "Укрэнергосбыт", которая легально работала на рынке Украины, передала дочерней структуре "Нафтогаза" - компании "Укртрансгаз" - для реализации клиентам 418 млн кубометров голубого топлива. Часть потребители получили, но остальные 305 млн кубов, как говорится, "зависли в системе". С тех пор "Укрэнергосбыт", несмотря на многочисленные решения судов, безуспешно пытается вернуть свой ресурс.

Несколько лет назад "Укрэнергосбыт" даже пережил рейдерскую атаку. В результате которой на лакомый кусок - 305 млн кубов газа - безосновательно начала претендовать компания "Фин-Инвест". По официальным данным стоимость ресурса составляет почти 2 миллиарда гривен.
В ноябре 2020 года Хозяйственный суд неожиданно утвердил мировое соглашение. В результате которого газ получил не законный владелец, а неизвестная компания, которая ранее в деле не фигурировала, - "Профи-газ". Больше всего удивляет юристов, что согласно мировому соглашению голубое топливо получили не потребители "Укрэнергосбыта", а сомнительная фирма. Еще недавно владельцем которой был житель небольшого села в Винницкой области. Согласно данным youcontrol, он является "бенефициаром" в 135 компаниях (участником 263 фирм, руководителем 117). А Центр противодействия коррупции приводит его как пример фиктивного бенефициара.

Однако в июне этого года владельцем "Профи-газ" вдруг становится Анна Бурова, о которой никто ничего не знает. Она получает газ стоимостью 70 млн долларов, и становится одним из богатейших людей Украины. По крайней мере в списке украинского "Форбс" она уже должна была фигурировать.

Таким образом, в результате мирового соглашения состоялась легализация на фиктивной компании 305 млн кубометров газа (или более 2 млрд грн), который должен был по решению суда перейти в пользу потребителей "Укрэнергозбуту".

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