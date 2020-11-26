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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз в декабре повышать цену на газ

Нафтогаз в декабре повышать цену на газ


фото: tsn
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила декабрьскую цену на газ на уровне октября

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не повышает цену на газ на декабрь.

Так, для клиентов компании в декабре цена по тарифу "Лунный" составит 6,33 грн / куб. м, а по тарифу "Годовой" - 6,45 грн / куб. м с НДС без учета стоимости распределения.

В пресс-службе объяснили, что оставить цену на газ на уровне прошлого месяца позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена не изменилась.

В компании также подчеркнули, что тарифы ГК "Нафтогаз Украины" действуют только для клиентов компании. Сейчас ее доля на рынке составляет около 2,5%.

  • В Украине с 1 августа заработал рынок газа для бытовых потребителей. Следовательно, они могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

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