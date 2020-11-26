Нафтогаз отчитался о 17 млрд ущерба за девять месяцев из-за низких цен на газ

26 ноября, 2020, 11:31

НАК "Нафтогаз" Украины за девять месяцев получил 17 млрд грн чистого убытка против 12,9 млрд чистой прибыли за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщила пресс служба НАК "Нафтогаз Украины".

"За девять месяцев 2020 убыток составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году, по исключением прекращенной деятельности, причинами чего является меньшим спросом и более низкие цены на газ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после отмены публичных специальных обязательств (ПСО) и открытием рынка газа для бытовых потребителей с 1 августа 2020 года, посредники просрочивают платежи за часть поставок, осуществленных до этой даты. Это стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за январь-сентябрь этого года.

"Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность компании в следующем квартале", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что движение денежных средств от операционной деятельности за девять месяцев составил 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (16,9 млрд грн).

Капитальные затраты за три квартала составили 11,8 млрд грн, что ниже запланированного на 2020 год объема в 20 млрд грн. Свободное движение денежных средств остался стабильным и составил 4,1 млрд грн. Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала.

Также отмечается, что общая сумма перечисленных в бюджет средств за этот период составила 87 млрд грн. В этом году также было уплачено 39,6 млрд грн дивидендов в госбюджет, а 8,5 млрд грн - переплачен в конце 2019 года.

По словам финансового директора группы Петера ван дрели, несмотря на неблагоприятные условия, компания достигает резульатату, внедряя при этом внутреннюю трансформацию.

"Операционный денежный поток улучшается, мы и в дальнейшем фокусируемся на дисциплине в управлении капиталом. Вместе с тем, мы продолжаем повышать эффективность нашей операционной деятельности", - цитирует пресс служба слова ван дрели.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2020 получил 11,5 млрд грн убытков против 24,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

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