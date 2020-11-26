Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса марафона "Реванш соросятни"

26 ноября, 2020, 15:19

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK внеплановую проверку из-за признаков разжигания вражды и ненависти

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что решением от 26 ноября Национальный совет назначил ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (общенациональное многоканальное вещание, логотип "Z ZIK") внеплановую невыездную проверку.

"Основанием стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни" с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти и могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и вызывающие ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лицам по признакам их принадлежности к гражданству США (частным и должностным лицам), в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя.

"Подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным воздействиям насильственного характера и как создающие, вызывающие ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий", - добавили в Нацсовете.

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