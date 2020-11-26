На портале "Дія" добавили кабинет избирателя

26 ноября, 2020, 17:07

Минцифры добавил кабинет избирателя на портале "Дія", в котором видно адрес прописки и место голосования на выборах

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой транформации Михаил Федоров.

"На портале "Дія" добавили профиль избирателя. Теперь видно, где вы прописаны, где голосовать на выборах. Кстати, я мало рассказывал о кабинете гражданина, который мы так активно развиваем на портале", - сказал Федоров.

Так, по его словам, после авторизации пользователи могут посмотреть в личном кабинете данные о своем бизнесе, недвижимости, транспорте, долгах, а теперь и профиль избирателя.

Кроме того, добавил Федоров, на портале планируется добавить возможность получать уведомления, когда чиновник просматривает личные данные пользователя в реестре.

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