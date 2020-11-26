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Espreso.tvЭкономикаМинздрав совместно со Всемирным банком готовит проект на $ 100 млн: он предусматривает закупку вакцин от COVID-19

Минздрав совместно со Всемирным банком готовит проект на $ 100 млн: он предусматривает закупку вакцин от COVID-19


фото: reuters
Министерство охраны здоровья (МОЗ) совместно со Всемирным банком готовит проект на $ 100 млн, который предусматривает закупку вакцин от COVID-19 и оборудование для медицинских учреждений

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около 100 млн долларов. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь, эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медицинских учреждений", - сказала она.

По ее словам, на средства Всемирного банка уже был реализован проект контакт-центра МЗ для противодействия COVID-19, а также завершается реализация проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью около $ 215 млн.

В частности, отметила Шаталова, в Виннице строится новый диагностический центр сердечно-сосудистой патологии, при этом за средства Всемирного банка будет закуплено оборудование, которым центр полностью обустроят. На Волыни строится 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий, в Днепропетровской области происходит реконструкция отделений экстренной помощи, диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медицинского оборудования. Кроме того, в Закарпатской области строится реперфузионный центр и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медицинской помощи.

Она добавила, что во Львовской области было создано шесть межрайонных центров скрининга онкологии и онкопревенции. Для Полтавской области закуплено кардиологическое оборудование и оборудование для сбора анализов для 35 автомобилей мобильных бригад скорой. В Ровенской области было реконструировано 38 амбулаторий.

В целом, подытожила Шаталова, Всемирный банк совместно с Минздравом полноценно реконструировал 102 амбулатории семейной практики, из которых 91 уже введена в эксплуатацию.

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