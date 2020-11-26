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Espreso.tvСпортМы там чужие: Российский боксер заявил, что американцы украли у Ломаченко победу над Лопесом

Мы там чужие: Российский боксер заявил, что американцы украли у Ломаченко победу над Лопесом


фото: Getty Images
Российский боксер Денис Лебедев считает, что американцу Теофимо Лопесу незаслуженно отдали победу над украинцем Василием Ломаченко

Об этом бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) заявил в эфире странице промоутерской компании "Мир бокса" в Instagram .

По словам Лебедева, если бы Ломаченко был американцем, то судьи отдали бы победу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) именно ему, а не Лопесу.

"Наверное, просто повторю слова Сергея Ковалева:" Мы там чужие. Это было всегда ", - сказал Лебедев.

Он добавил, что если бы Ломаченко был местным, то в таком поединке в США победу отдали бы ему.

Сергей Ковалев в 2016 и 2017 годах дважды проиграл американцу Андре Уорду в бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), но не признал поражения, даже несмотря на технический нокаут во втором поединке.

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