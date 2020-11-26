Мэром Полтавы станет Александр Мамай, которого в 2018 году отстранили от должности
26 ноября, 2020, 15:21
На мэрских выборах в Полтаве победил кандидат от партии "За будущее" Александр Мамай
Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА, опираясь на протоколы районных теризбиркомов.
Мамая поддержали 52,22% избирателей, а его оппонента от "Слуги народа" Сергея Иващенко - 47,78%,
Мамай станет мэром в третий раз. Его избирали в 2010 и 2015 годах. В 2018 году горсовет прекратил полномочия Мамая за "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".
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