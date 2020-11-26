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Espreso.tvОбществоМэром Полтавы станет Александр Мамай, которого в 2018 году отстранили от должности

Мэром Полтавы станет Александр Мамай, которого в 2018 году отстранили от должности


фото: poltava.to
На мэрских выборах в Полтаве победил кандидат от партии "За будущее" Александр Мамай

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА, опираясь на протоколы районных теризбиркомов.

Мамая поддержали 52,22% избирателей, а его оппонента от "Слуги народа" Сергея Иващенко - 47,78%,

Мамай станет мэром в третий раз. Его избирали в 2010 и 2015 годах. В 2018 году горсовет прекратил полномочия Мамая за "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".

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