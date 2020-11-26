Лига Европы: как выглядит турнирная таблица после разгромной победы "Зари" над АЕКом

27 ноября, 2020, 00:07

После 4-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" находится на четвертом месте группы G

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4-м туре Лиги Европы "Заря" разгромила АЕК (0:3) в Афинах, а "Брага" и "Лестер" сыграли вничью в Португалии (3:3).

"Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчки в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.