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Espreso.tvСпортЛига Европы: как выглядит турнирная таблица после разгромной победы "Зари" над АЕКом

Лига Европы: как выглядит турнирная таблица после разгромной победы "Зари" над АЕКом


фото: Getty Images
После 4-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" находится на четвертом месте группы G

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4-м туре Лиги Европы "Заря" разгромила АЕК (0:3) в Афинах, а "Брага" и "Лестер" сыграли вничью в Португалии (3:3).

"Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчки в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

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