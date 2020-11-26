Лига Европы: как выглядит турнирная таблица после разгромной победы "Зари" над АЕКом
27 ноября, 2020, 00:07
После 4-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" находится на четвертом месте группы G
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4-м туре Лиги Европы "Заря" разгромила АЕК (0:3) в Афинах, а "Брага" и "Лестер" сыграли вничью в Португалии (3:3).
"Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчки в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.
- 26 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0:3.
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой".
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