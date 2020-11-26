Лига чемпионов: список команд, которые досрочно вышли в 1/8 финала
26 ноября, 2020, 07:43
После 4-го тура Лиги чемпионов сразу шесть команд гарантировали себе место в плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Досрочно в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", лондонский "Челси", испанские "Севилья" и "Барселона" и туринский "Ювентус".
"Шахтер" 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0: 2 .
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