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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: список команд, которые досрочно вышли в 1/8 финала

Лига чемпионов: список команд, которые досрочно вышли в 1/8 финала


фото: Getty Images
После 4-го тура Лиги чемпионов сразу шесть команд гарантировали себе место в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Досрочно в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", лондонский "Челси", испанские "Севилья" и "Барселона" и туринский "Ювентус".

"Шахтер" 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.

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