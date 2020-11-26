Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
Группа А
"Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Россия) 0: 0
"Бавария" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) 3: 1
Голы: Левандовски, 42, Коман, 52, Сане, 68 - Бериша, 73
Группа B
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина) 4: 0
Голы: Штиндль, 17 (пен.), Ельведи, 34, эмболии, 45 + 1, Вендт, 77
"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0: 2
Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)
Группа С
"Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 1
Гол: Фоден, 36
"Марсель" (Франция) - "Порту" (Португалия) 0: 2
Голы: сануз, 39, Оливейра, 72 (пен.)
Группа D
"Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 0: 2
Голы: Иличич, 60, Госенс, 64
"Аякс" (Нидерланды) - "Мидтьюланн" (Дания) 3: 1
Голы: Гравенберх, 47, Мазрави, 49, нерес, 66
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0: 2 .
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