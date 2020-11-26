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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В среду, 25 ноября, были сыграны восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа А

"Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Россия) 0: 0

"Бавария" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) 3: 1

Голы: Левандовски, 42, Коман, 52, Сане, 68 - Бериша, 73

 

Группа B

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина) 4: 0

Голы: Штиндль, 17 (пен.), Ельведи, 34, эмболии, 45 + 1, Вендт, 77

"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0: 2

Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)

Группа С

"Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 1

Гол: Фоден, 36

"Марсель" (Франция) - "Порту" (Португалия) 0: 2

Голы: сануз, 39, Оливейра, 72 (пен.)

Группа D

"Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 0: 2

Голы: Иличич, 60, Госенс, 64

"Аякс" (Нидерланды) - "Мидтьюланн" (Дания) 3: 1

Голы: Гравенберх, 47, Мазрави, 49, нерес, 66

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