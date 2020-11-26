Киевская компания планировала поставлять российские детали к вертолетам в одну из стран Африки, - СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Руководство одной из киевских компаний планировало незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки", - говорится в сообщении.

Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указано ложные сведения. Также в отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь".