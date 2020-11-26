Киевская компания планировала поставлять российские детали к вертолетам в одну из стран Африки, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Руководство одной из киевских компаний планировало незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки", - говорится в сообщении.
Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указано ложные сведения. Также в отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь".
По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины)
Сейчас следственные действия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-