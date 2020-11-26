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Espreso.tvОбществоКиевская компания планировала поставлять российские детали к вертолетам в одну из стран Африки, - СБУ

Киевская компания планировала поставлять российские детали к вертолетам в одну из стран Африки, - СБУ

СБУ блокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предотвратила их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Руководство одной из киевских компаний планировало незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки", - говорится в сообщении.

Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указано ложные сведения. Также в отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь".

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины)

Сейчас следственные действия.

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