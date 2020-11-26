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Espreso.tvОбществоКоломойский имеет в Раде примерно 65 "своих" нардепов, - нардеп-"слуга" Чернев

Коломойский имеет в Раде примерно 65 "своих" нардепов, - нардеп-"слуга" Чернев


фото: pravda.com.ua
Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде - от 30 до 45 представителей олигарха Игоря Коломойского

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не открою Америку, сказав, что внутри "Слуги народа" есть группа влияния пана Коломойского. Но она держится обособленно", - подчеркнул парламентарий.

По словам Чернева, они "зашли через мажоритарные округа", в списках их "не было".

"При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 - в этом диапазоне. Все остальные понимают, что это за люди, - и взаимодействовать с ними и с "За будущее" не хотят. Общая численность этого "отряда Коломойского" - примерно 65 человек", - отметил Чернев.

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