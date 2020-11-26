Коломойский имеет в Раде примерно 65 "своих" нардепов, - нардеп-"слуга" Чернев

26 ноября, 2020, 17:20

Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде - от 30 до 45 представителей олигарха Игоря Коломойского

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не открою Америку, сказав, что внутри "Слуги народа" есть группа влияния пана Коломойского. Но она держится обособленно", - подчеркнул парламентарий.

По словам Чернева, они "зашли через мажоритарные округа", в списках их "не было".

"При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 - в этом диапазоне. Все остальные понимают, что это за люди, - и взаимодействовать с ними и с "За будущее" не хотят. Общая численность этого "отряда Коломойского" - примерно 65 человек", - отметил Чернев.