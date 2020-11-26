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Espreso.tvСпортХотелось позакрывать всем рты, - футболист "Зари" после первой победы в ЛЕ

Хотелось позакрывать всем рты, - футболист "Зари" после первой победы в ЛЕ


фото: Getty Images
Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев заявил, что победа над АЕКом в Лиге Европы положительно повлияет на команду

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Кабаева, футболисты "Зари" хотели "позакрывать рты" болельщикам, которые не верили в луганский клуб.

"Переоценить эту победу трудно. Давно не выигрывали. Мы сюда приехали не на прогулку, хотя никто не верил, что" Заря "сможет обыграть АЕК. Это в наших силах, мы это и показали. Терпели как мужики и реализовали моменты. Это все положительные эмоции, которые помогут нам в дальнейшем. Мы умеем играть в футбол, просто немного трудно психологически. Собрались и победили. Сколько писали, что у нас кризис, не верили в нас. Мы это все читаем и видим. Может, и жестко, но хотелось позакрывать всем рты", - сказал Владислав Кабаев.

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчки в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

 

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