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Espreso.tvОбществоКГГА призывает киевлян не посещать массовые мероприятия в новогодние праздники и отменить концерты в школах и детсадах

КГГА призывает киевлян не посещать массовые мероприятия в новогодние праздники и отменить концерты в школах и детсадах


фото: reuters
Департамент образования и науки призвал детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, а также от проведения традиционных концертов в школах и детсадах

Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 25 ноября в двух третях столичных заведений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин. В каждом четвертом саду города также есть закрытые группы. Посещаемость садов составляет 51% от общего списка", - сказал Мондриевский.

По его словам, большинство школ давно работает с использованием дистанционных технологий обучения, ведь большое количество школьников и педагогов имеют подтверждения заболевания коронавирусом.

"Город вынужден подстраиваться под новые реалии, поэтому в этом году мы призываем детей и их родителей, кроме ежедневного мониторинга температуры и обязательного ношения масок в общественных местах, воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников, в частности от проведения традиционных концертов в школах и детсадах", - отметил Мондриевский.

Он отметил, что сейчас приоритетом является сохранение здоровья детей, их родителей и педагогов.

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