Кабмин на следующей неделе может увеличить тарифы на электроэнергию для населения, - глава Минэнерго

26 ноября, 2020, 13:33

Кабинет министров на следующей неделе может принять решение об изменении тарифа на электроэнергию для населения в сторону повышения

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Думаю, на следующей неделе будет уже готово к принятию решения. Оно будет предусматривать максимально сбалансированный и очень мягкий подход в части тарифов для бытовых потребителей", - цитирует издание слова временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Бойко.

По его словам, решение о пересмотре тарифов будет приниматься с учетом общеэкономических факторов, включая уровень платежеспособности бытового потребительского сектора.

"Последние полтора месяца ведется работа над тем, чтобы по этому, наиболее проблемном и наиболее болезненному вопросу принять максимально взвешенное решение, которое бы предусматривало комплексный правительственный подход, связанный с пересмотром системы субсидирования, и с повышением минимальной зарплаты, связан с тем помощью, которая была анонсирована президентом Украины ", - отметил Бойко.

По его словам, в ноябре тарифы для населения покрывают всего одну копейку себестоимости электроэнергии производителей. При этом стоимость транспортировки электроэнергии составляет 1,03 грн за 1 кВт-ч, в то время как средневзвешенная цена кВт-ч для бытового сектора составляет 1,04 грн.

Однако, уже в декабре, в связи с повышением тарифов на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" и операторов системы передачи (ОСР), становится планово убыточной также деятельность по транспортировке электроэнергии населению.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с декабря повысила тариф на передачу электроэнергии в 312,76 грн / МВт-ч с 240,23 грн / МВт-ч

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