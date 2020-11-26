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Espreso.tvСпортГолкипер "Баварии" Нойер установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Голкипер "Баварии" Нойер установил уникальное достижение в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который выиграл 15 матчей подряд

Об этом сообщает B/R Football в twitter.

По этому показателю Нойер обошел нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и своего одноклубника Йозуа Киммиха - у обоих исполнителей по 14 побед подряд.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" победила австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 3:1. Мануэль Нойер появился в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

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