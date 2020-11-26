Фура под Мариуполем слетела с моста и повисла над проезжей частью

26 ноября, 2020, 13:46

На трассе под Мариуполем грузовик слетел с моста и повисла над проезжей частью

Об этом написали на странице DTP.mariupol в Facebook.

ДТП произошло около 5:00 утра по трассе Мариуполь - Волноваха. В результате происшествия водитель не пострадал - ему удалось выбраться из кабины, которая повисла в метре над землей.

Пресофицер патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова рассказала изданию MRPL.CITY , что водитель направлялся в сторону Волновахи, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.