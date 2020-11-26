Фура под Мариуполем слетела с моста и повисла над проезжей частью
Об этом написали на странице DTP.mariupol в Facebook.
ДТП произошло около 5:00 утра по трассе Мариуполь - Волноваха. В результате происшествия водитель не пострадал - ему удалось выбраться из кабины, которая повисла в метре над землей.
Пресофицер патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова рассказала изданию MRPL.CITY , что водитель направлялся в сторону Волновахи, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
"Составлен два административных протокола - по ст.124 и ст.139. Это -" Нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП "и" Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений ", - рассказала пресофицер.
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