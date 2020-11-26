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Espreso.tvОбществоФура под Мариуполем слетела с моста и повисла над проезжей частью

Фура под Мариуполем слетела с моста и повисла над проезжей частью


фото: facebook
На трассе под Мариуполем грузовик слетел с моста и повисла над проезжей частью

Об этом написали на странице DTP.mariupol в Facebook.

ДТП произошло около 5:00 утра по трассе Мариуполь - Волноваха. В результате происшествия водитель не пострадал - ему удалось выбраться из кабины, которая повисла в метре над землей.

Пресофицер патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова рассказала изданию MRPL.CITY , что водитель направлялся в сторону Волновахи, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

"Составлен два административных протокола - по ст.124 и ст.139. Это -" Нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП "и" Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений ", - рассказала пресофицер.

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