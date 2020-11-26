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Espreso.tvСпортЭто неуважение к государству: Маркевич о техническом поражении Украины от Швейцарии

Это неуважение к государству: Маркевич о техническом поражении Украины от Швейцарии


фото: Getty Images
Председатель комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич назвал зачисление технического поражения нашей национальной команде от Швейцарии в Лиге наций полным беспределом

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Маркевича, УЕФА никогда не засчитал бы техническое поражение, если бы на месте сборной Украины были бы команды Англии или Германии.

"Я не думаю, что если бы на нашем была сборная Англии или Германии, то им бы засчитали поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого зачислять поражение? В этом решении вообще нет никакой логики. Сборная Украины была готова выйти на поле. У меня просто нет слов. Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, он есть. Можно перенести на весну. Это полный беспредел ", - сказал Маркевич.

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