Это неуважение к государству: Маркевич о техническом поражении Украины от Швейцарии

26 ноября, 2020, 12:15

Председатель комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич назвал зачисление технического поражения нашей национальной команде от Швейцарии в Лиге наций полным беспределом

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Маркевича, УЕФА никогда не засчитал бы техническое поражение, если бы на месте сборной Украины были бы команды Англии или Германии.

"Я не думаю, что если бы на нашем была сборная Англии или Германии, то им бы засчитали поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого зачислять поражение? В этом решении вообще нет никакой логики. Сборная Украины была готова выйти на поле. У меня просто нет слов. Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, он есть. Можно перенести на весну. Это полный беспредел ", - сказал Маркевич.

Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда не несет ответственность за техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Андреа Малдера заявил, что наша команда не заслужила техническое поражение от Швейцарии.

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