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Espreso.tvЭкономикаЕС предоставит Украине почти 10 млн евро на развитие цифровой трансформации

ЕС предоставит Украине почти 10 млн евро на развитие цифровой трансформации

Европейский Союз предоставит Украине 9,6 млн евро на усовершенствование цифровой инфраструктуры и поддержку в построении надежной системы электронных услуг

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, эта сумма - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекту EU4DigitalUA. Проект направлен на усовершенствование правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении надежной системы электронных услуг.

Поэтому в планах Минцифры разработка инфраструктуры для цифрового управления и модернизация государственных электронных услуг. Также планируется развитие кибербезопасности и средств защиты данных, визуализация информации о доступе к широкополосному интернету в Украине, продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными. Кроме того, продолжится работа над разработкой общегосударственного цифрового удостоверения личности, а также реестра адресов регистрации места граждан. В дальнейшем будет продолжаться разработка цифровых услуг на портале и в приложении "Действие".

По словам вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры уже более года строит цифровое государство.

"Мы уже это продемонстрировали на примере области градостроительства и административных услуг. Поддержка цифровой трансформации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупционной деятельности. Мы готовы обмениваться опытом с другими странами и ежедневно совершенствовать проекты, над которыми работаем. Благодаря помощи ЕС Украина получит больше качественных изменений ", - цитирует пресслуба слова Федорова.

Со своей стороны представители ЕС отметили успехах Украины в цифровой транспформации - страна заняла 69 место в рейтинге ООН среди 193 стран по готовности к электронному правительству. По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на 16 позиций.

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