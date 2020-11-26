ЕС предоставит Украине почти 10 млн евро на развитие цифровой трансформации
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, эта сумма - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекту EU4DigitalUA. Проект направлен на усовершенствование правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении надежной системы электронных услуг.
Поэтому в планах Минцифры разработка инфраструктуры для цифрового управления и модернизация государственных электронных услуг. Также планируется развитие кибербезопасности и средств защиты данных, визуализация информации о доступе к широкополосному интернету в Украине, продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными. Кроме того, продолжится работа над разработкой общегосударственного цифрового удостоверения личности, а также реестра адресов регистрации места граждан. В дальнейшем будет продолжаться разработка цифровых услуг на портале и в приложении "Действие".
По словам вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры уже более года строит цифровое государство.
"Мы уже это продемонстрировали на примере области градостроительства и административных услуг. Поддержка цифровой трансформации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупционной деятельности. Мы готовы обмениваться опытом с другими странами и ежедневно совершенствовать проекты, над которыми работаем. Благодаря помощи ЕС Украина получит больше качественных изменений ", - цитирует пресслуба слова Федорова.
Со своей стороны представители ЕС отметили успехах Украины в цифровой транспформации - страна заняла 69 место в рейтинге ООН среди 193 стран по готовности к электронному правительству. По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на 16 позиций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб