ЕС предоставит Украине почти 10 млн евро на развитие цифровой трансформации

26 ноября, 2020, 10:24

Европейский Союз предоставит Украине 9,6 млн евро на усовершенствование цифровой инфраструктуры и поддержку в построении надежной системы электронных услуг

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, эта сумма - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекту EU4DigitalUA. Проект направлен на усовершенствование правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении надежной системы электронных услуг.

Поэтому в планах Минцифры разработка инфраструктуры для цифрового управления и модернизация государственных электронных услуг. Также планируется развитие кибербезопасности и средств защиты данных, визуализация информации о доступе к широкополосному интернету в Украине, продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными. Кроме того, продолжится работа над разработкой общегосударственного цифрового удостоверения личности, а также реестра адресов регистрации места граждан. В дальнейшем будет продолжаться разработка цифровых услуг на портале и в приложении "Действие".

По словам вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры уже более года строит цифровое государство.

"Мы уже это продемонстрировали на примере области градостроительства и административных услуг. Поддержка цифровой трансформации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупционной деятельности. Мы готовы обмениваться опытом с другими странами и ежедневно совершенствовать проекты, над которыми работаем. Благодаря помощи ЕС Украина получит больше качественных изменений ", - цитирует пресслуба слова Федорова.

Со своей стороны представители ЕС отметили успехах Украины в цифровой транспформации - страна заняла 69 место в рейтинге ООН среди 193 стран по готовности к электронному правительству. По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на 16 позиций.

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