Директора Музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос в Нацполицию

26 ноября, 2020, 21:07

Нацполиция вызвала на допрос директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, который он сам предложил

Об этом он сообщил в Facebook.

"Забрал конфискованный следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - отметил Пошивайло.

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Так, в документе говорится, что директора музея вызвали в Нацполицию 27 ноября на 15:00.

Забрал конфискованный следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало ... Опубликовано Игорем Пошивайло Четверг, 26 ноября 2020 г.

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