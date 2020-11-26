Директора Музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос в Нацполицию
Об этом он сообщил в Facebook.
"Забрал конфискованный следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - отметил Пошивайло.
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Так, в документе говорится, что директора музея вызвали в Нацполицию 27 ноября на 15:00.
Забрал конфискованный следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало ...Опубликовано Игорем Пошивайло Четверг, 26 ноября 2020 г.
- Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
- В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
- В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.
- Петр Порошенко отреагировал на обыски в Музее Революции Достоинства.
- Историк и народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович заявил, что обыски в Национальном музее Революции Достоинства и в квартире директора музея несут за собой четкий план по дискредитации героев Майдана.
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