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Espreso.tvОбществоДиректора Музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос в Нацполицию

Директора Музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос в Нацполицию


фото: reporters.media
Нацполиция вызвала на допрос директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, который он сам предложил

Об этом он сообщил в Facebook.

"Забрал конфискованный следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - отметил Пошивайло.

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Так, в документе говорится, что директора музея вызвали в Нацполицию 27 ноября на 15:00.

Забрал конфискованный следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало ...

Опубликовано Игорем Пошивайло Четверг, 26 ноября 2020 г.
  • Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
  • В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
  • В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.
  • Петр Порошенко отреагировал на обыски в Музее Революции Достоинства.
  • Историк и народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович заявил, что обыски в Национальном музее Революции Достоинства и в квартире директора музея несут за собой четкий план по дискредитации героев Майдана.

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