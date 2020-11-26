Для ВСУ в 2021 году закупят 5 беспилотников Bayraktar, - Хомчак
26 ноября, 2020, 18:06
В следующем году для нужд Вооруженных Сил планируют закупить пять беспилотных летательных комплексов Bayraktar
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает АрмияInform.
"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - заявил Хомчак.
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