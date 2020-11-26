Дефицит бюджета за десять месяцев составил 112 млрд грн, - Госказначейство

26 ноября, 2020, 14:49

За январь-октябрь 2020 года государственный бюджет сведен с дефицитом в 112 млрд грн

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы (ДКС).

Согласно данным, дефицит государственного бюджета за январь-октябрь этого года составил 112 млрд грн, а за октябрь - 30,44 млрд грн.

Дефицит общего фонда госбюджета составил 26,88 млрд грн, а за 10 месяцев этого года - почти 120, 5 млрд грн.

Отмечается, что доходы госбюджета за 10 месяцев составили 842, 437 млрд грн при запланированных 1,014 трлн грн. Расходы за десять месяцев составили 950, 842 млрд грн.

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