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Espreso.tvЭкономикаДефицит бюджета за десять месяцев составил 112 млрд грн, - Госказначейство

Дефицит бюджета за десять месяцев составил 112 млрд грн, - Госказначейство


фото: wikimapia
За январь-октябрь 2020 года государственный бюджет сведен с дефицитом в 112 млрд грн

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы (ДКС).

Согласно данным, дефицит государственного бюджета за январь-октябрь этого года составил 112 млрд грн, а за октябрь - 30,44 млрд грн.

Дефицит общего фонда госбюджета составил 26,88 млрд грн, а за 10 месяцев этого года - почти 120, 5 млрд грн.

Отмечается, что доходы госбюджета за 10 месяцев составили 842, 437  млрд грн при запланированных 1,014 трлн грн. Расходы за десять месяцев составили 950, 842 млрд грн.

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