 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCупер-розыгрыш EuroMillions продолжается – кто-то из Украины может сорвать €162 миллиона

Cупер-розыгрыш EuroMillions продолжается – кто-то из Украины может сорвать €162 миллиона

В эту пятницу кто-то из Украины может сорвать грандиозный приз в 162 миллиона евро!

Лотерея ЕвроМиллионы накануне вновь аккумулировала, и следующий гарантированный джекпот в размере €162 миллионов будет разыгран в эту пятницу.

В эту пятницу, 27 ноября, супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Украины.Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 162 миллионов евро.

Нынешний джекпот – результат двух аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера «лаки стар» 8 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 28, 29, 39, 48, 50 и номера «лаки стар» 5 и 7. К слову, по результатам прошлого тиража было свыше 2 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и приз продолжил расти.

Супер-розыгрыш Евромиллионов –  одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится в пятницу 27 ноября, с гарантированным джекпотом €162,000,000

Как украинцы могут принять участие в тираже ЕвроМиллионов?

Приобрести официальные билеты Евромиллионов можно онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте TheLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель сервиса купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Выберите 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера «LuckyStar» от 1 до 10. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш!

Самый известный победитель на TheLotter.comна сегодняшний день - М.М. из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс. 

История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе NewYorkTimes, DailyMail, NBC, CNNи AssociatedPress. Все они, проведя собственное исследование, пришли к заключению, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotterдействительно отвечает всем требованиям Национальных лотерей.

Шанс выиграть €162 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com! 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать