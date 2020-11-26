Cупер-розыгрыш EuroMillions продолжается – кто-то из Украины может сорвать €162 миллиона

26 ноября, 2020, 10:00

В эту пятницу кто-то из Украины может сорвать грандиозный приз в 162 миллиона евро!

Лотерея ЕвроМиллионы накануне вновь аккумулировала, и следующий гарантированный джекпот в размере €162 миллионов будет разыгран в эту пятницу.

В эту пятницу, 27 ноября, супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Украины.Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 162 миллионов евро.

Нынешний джекпот – результат двух аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера «лаки стар» 8 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 28, 29, 39, 48, 50 и номера «лаки стар» 5 и 7. К слову, по результатам прошлого тиража было свыше 2 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и приз продолжил расти.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится в пятницу 27 ноября, с гарантированным джекпотом €162,000,000.

Как украинцы могут принять участие в тираже ЕвроМиллионов?

Приобрести официальные билеты Евромиллионов можно онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте TheLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель сервиса купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Выберите 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера «LuckyStar» от 1 до 10. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш!

Самый известный победитель на TheLotter.comна сегодняшний день - М.М. из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.

История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе NewYorkTimes, DailyMail, NBC, CNNи AssociatedPress. Все они, проведя собственное исследование, пришли к заключению, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotterдействительно отвечает всем требованиям Национальных лотерей.

Шанс выиграть €162 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!