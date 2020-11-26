Боксер "Украинских атаманов" проведет бой за титул WBO

26 ноября, 2020, 14:20

Бывший боксер клуба "Украинские атаманы" Дмитрий Митрофанов 18 декабря проведет первый титульный поединок на профессиональном ринге

Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions в facebook.

Митрофанов 18 декабря поспорит за пояс WBO Oriental (Всемирной боксерской организации) в среднем весе (до 72,6 кг). Имя соперника будет объявлено позже.

Дмитрий Митрофанов успешно выступал на любительском ринге - в его активе золото Универсиады-2013 и бронзовая медаль чемпионата Европы-2011. Принимал участие во Всемирной серии бокса в составе "Украинских атаманов".

На профессиональном ринге дебютировал в 2017 году. В сентябре 2020 подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions. На счету 31-летнего Митрофанова 10 поединков, из которых он выиграл 9 (5 - нокаутом).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb