Боксер "Украинских атаманов" проведет бой за титул WBO
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions в facebook.
Митрофанов 18 декабря поспорит за пояс WBO Oriental (Всемирной боксерской организации) в среднем весе (до 72,6 кг). Имя соперника будет объявлено позже.
Дмитрий Митрофанов успешно выступал на любительском ринге - в его активе золото Универсиады-2013 и бронзовая медаль чемпионата Европы-2011. Принимал участие во Всемирной серии бокса в составе "Украинских атаманов".
На профессиональном ринге дебютировал в 2017 году. В сентябре 2020 подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions. На счету 31-летнего Митрофанова 10 поединков, из которых он выиграл 9 (5 - нокаутом).
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