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Espreso.tvМирАзербайджан вручил ноту протеста послу Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху

Азербайджан вручил ноту протеста послу Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило послу Франции Закари Гросса ноту протеста

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Азербайджана.

"Французский посол был проинформирован о нарушении сенатом норм и принципов международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что резолюция Сената Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ставит под сомнение ее нейтралитет.

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