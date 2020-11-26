Азербайджан вручил ноту протеста послу Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху
26 ноября, 2020, 20:50
Министерство иностранных дел Азербайджана вручило послу Франции Закари Гросса ноту протеста
Об этом сообщает пресс-служба МИДа Азербайджана.
"Французский посол был проинформирован о нарушении сенатом норм и принципов международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что резолюция Сената Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ставит под сомнение ее нейтралитет.
- Напомним, 26 ноября Милли Меджлис Азербайджана призвал правительство начать процесс исключения Франции из Минской группы ОБСЕ по Карабаху и пересмотреть дипотношения со страной.
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