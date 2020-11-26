Азербайджан вручил ноту протеста послу Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху

26 ноября, 2020, 20:50

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило послу Франции Закари Гросса ноту протеста

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Азербайджана.

"Французский посол был проинформирован о нарушении сенатом норм и принципов международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что резолюция Сената Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ставит под сомнение ее нейтралитет.

Напомним, 26 ноября Милли Меджлис Азербайджана призвал правительство начать процесс исключения Франции из Минской группы ОБСЕ по Карабаху и пересмотреть дипотношения со страной.

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