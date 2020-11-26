Азербайджан требует исключить Францию из Минской группы по Карабаху из-за резолюции сената страны

26 ноября, 2020, 11:43

26 ноября Милли Меджлис Азербайджана призвал правительство начать процесс исключения Франции из Минской группы ОБСЕ по Карабаху и посмотреть дипотношения со страной

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" .

26 ноября после резолюции верхней палаты парламента Французской республики Азербайджан начал действовать в ответ.

Милли Меджлис страны обратился к правительству с требованием инициировать исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Также парламент настаивает на пересмотре отношений между Баку и Парижем, поскольку сомневается в нейтральности Франции.

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"Во французском Сенате организовано грязную политическую кампанию против Азербайджана, принято предвзятый документ, искажена суть нагорно-карабахского конфликта. Дело в том, что члены Сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Абсолютно справедлива необходимость принятия заявления в Милли Меджлисе в связи с этим ", - отметила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Напомним, Франция мощную диаспору армянского населения в стране. В то же время, ни одна страна мира не признает Нагорный Карабах независимым, даже Армения.

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