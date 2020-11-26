AstraZeneca дополнительно испытывает свою вакцину от коронавируса, чтобы проверить эффективность меньшей дозировки
26 ноября, 2020, 20:22
Компания AstraZeneca Plc планирует провести дополнительное испытание потенциальной вакцины от COVID-19
Об этом заявил исполнительный директор фирмы Паскаль Сорио, передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.
"Мы выявили, как достичь лучшей эффективности, поэтому должны проверить это, проведя дополнительное исследование", - заявил Сорио.
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Разработчики будут вводить меньшую дозу препарата, которая ранее оказалась более эффективной, чем полная.
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