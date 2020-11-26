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Espreso.tvОбществоAstraZeneca дополнительно испытывает свою вакцину от коронавируса, чтобы проверить эффективность меньшей дозировки

AstraZeneca дополнительно испытывает свою вакцину от коронавируса, чтобы проверить эффективность меньшей дозировки

Компания AstraZeneca Plc планирует провести дополнительное испытание потенциальной вакцины от COVID-19

Об этом заявил исполнительный директор фирмы Паскаль Сорио, передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

"Мы выявили, как достичь лучшей эффективности, поэтому должны проверить это, проведя дополнительное исследование", - заявил Сорио.

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Разработчики будут вводить меньшую дозу препарата, которая ранее оказалась более эффективной, чем полная.

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