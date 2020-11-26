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Espreso.tvОбществоАнтирекорд коронавируса: обнаружили 15 331 новый случай

Антирекорд коронавируса: обнаружили 15 331 новый случай

15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 ноября

В частности, заболели 659 детей и 606 медработников, сообщает в Facebook оильник МЗ Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1955 человек;

летальных случаев - 225;

выздоровели - 9617 человек;

осуществлено тестирований за сутки -

76911 (в частности, методом ПЦР -

49323, методом ИФА - 27588).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 677 189 человек;

выздоровели - 317 395 человек;

летальных исходов - 11 717;

проведения ПЦР-тестов - 4373786.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 64019 случаев;

Винницкая область - 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область - 33 115 случаев;

Донецкая область - 21344 случаи;

Житомирская область - 27 926 случаев;

Закарпатская область - 22 425 случаев;

Запорожская область - 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;

Киевская область - 34 241 случай;

Кировоградская область - 4706 случаев;

Луганская область - 5925 случаев;

Львовская область - 43 611 случаев;

Николаевская область - 16 731 случай;

Одесская область - 40 535 случаев;

Полтавская область - 20 204 случая;

Ровенская область - 29 320 случаев;

Сумская область - 25 662 случая;

Тернопольская область - 26 752 случая;

Харьковская область - 53 433 случая;

Херсонская область - 9345 случаев;

Хмельницкая область - 27703 случаи;

Черкасская область - 20 668 случаев;

Черновицкая область - 32492 случаи;

Черниговская область - 16 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

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