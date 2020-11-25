Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Олимпиакос" и выйти в 1/8 финала ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол был забит на 36-й минуте. Отличился английский полузащитник Фил Фоден. Украинский универсал Александр Зинченко появился на футбольном поле на 78-й минуте и заменил Бенжамина Мэнди.
После 4-го тура "Манчестер Сити" гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. У команды Хосепа Гвардиолы 12 очков и первая ступенька в группе С. "Олимпиакос" идет третьим и имеет 3 балла. "Порту" второй и с 7 пунктами имеет матч в запасе. "Марсель" - последний.
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
группа С
"Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:1
Гол: Фоден, 36
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