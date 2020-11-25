Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Олимпиакос" и выйти в 1/8 финала ЛЧ

25 ноября, 2020, 22:25

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил греческий "Олимпиакос" со счетом 0:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол был забит на 36-й минуте. Отличился английский полузащитник Фил Фоден. Украинский универсал Александр Зинченко появился на футбольном поле на 78-й минуте и заменил Бенжамина Мэнди.

После 4-го тура "Манчестер Сити" гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. У команды Хосепа Гвардиолы 12 очков и первая ступенька в группе С. "Олимпиакос" идет третьим и имеет 3 балла. "Порту" второй и с 7 пунктами имеет матч в запасе. "Марсель" - последний.

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

группа С

"Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:1

Гол: Фоден, 36