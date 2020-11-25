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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил руководителя Николаевской ОГА

Зеленский сменил руководителя Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Назначить Кима Виталия Александровича председателем Николаевской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №517/2020 глава государства подписал 25 ноября.

Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

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