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Espreso.tvЭкономикаЗарплата женщин в Украине на четверть меньше, чем у мужчин: Шмыгаль назвал причины

Зарплата женщин в Украине на четверть меньше, чем у мужчин: Шмыгаль назвал причины


фото: kmu.gov.ua
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, деления на "мужские" и "женские" профессии, декрет, возраст, внешность и даже характер

Об этом сообщает Правительственный портал.

"К сожалению, в нашем обществе все еще дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, в силу возраста, внешности и даже характера ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Премьер отметил, что расширение прав и возможностей и достижения равенства прав оказывает существенное положительное влияние во всех сферах и способствует экономическому росту страны в целом, это доказано многими европейскими странами.

Он добавил, что права всех, независимо от пола, вероисповедания, социального статуса и расовой принадлежности и возраста, должны быть защищены в любой сфере: политической участия в процессах, экономической участия, возможности профессиональной самореализации и тому подобное.

"Равные условия - это равный доступ к возможностям ради роста и реализации собственного потенциала", - подчеркнул Шмыгаль.

Вместе с тем он отметил, что к 2020 год стал определяющим для обеспечения равного права мужчин и женщин в публичной политике. Так, для достижения баланса равенства в рамках избирательного процесса в Избирательном кодексе была введена 40% -квота для представителей одного пола.

"И результат не заставил себя ждать. Прежде всего, десятки женщин решили попробовать себя в политике и проявили себя", - отметил Шмыгаль.

Так, по предварительным данным общественных активистов, больше всего женщин было выбрано в маленьких общинах с количеством избирателей до 10 тыс. - почти 42%. В районных советах 33,7% избранных депутатов являются женщинами, в советах общинах с количеством избирателей более 10 тыс. - почти 33%, в областных советах - 28%.

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