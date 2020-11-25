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Espreso.tvОбществоЗа ратификацию Стамбульской конвенции: FEMEN провели перед Офисом президента акцию против насилия над женщинами

За ратификацию Стамбульской конвенции: FEMEN провели перед Офисом президента акцию против насилия над женщинами


фото: FEMEN
В Международный день борьбы против насилия над женщинами, полуобнаженная активистка правозащитной организации FEMEN устроила одиночную акцию у Офиса президента Украины

Об этом говорится на странице FEMEN.

"FEMEN требует от власти исполнительной ратификации главного правозащитного акта женщин - Стамбульской конвенции. Девушка на шаре символизирует шаткое положение украинских женщин и их абсолютную беззащитность перед патриархальным произволом", - говорится в сообщении.

На груди девушки было написано "Istanbul" ( "Стамбул").

Таким образом активистка напомнила власти о требовании ратифицировать "Стамбульскую конвенцию" - Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которая открыта для подписания с 11 мая 2011 года.

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