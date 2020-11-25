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В Украине вступили в силу изменения в ПДД: пассажиры такси должны пристегиваться


фото: МВС
В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД)

Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, в ПДД внесены следующие изменения:

  • Отныне водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению;
  • запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их,
  • велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств;
  • пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, который имеет светоотражающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

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Алексей # Билошицкий: Вступили в силу изменения в # ПДД, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Опубликовано МВД УкраиныВторник, 24 ноябре 2020

 

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