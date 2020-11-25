В Украине вступили в силу изменения в ПДД: пассажиры такси должны пристегиваться
25 ноября, 2020, 07:56
В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД)
Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В частности, в ПДД внесены следующие изменения:
- Отныне водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению;
- запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их,
- велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств;
- пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, который имеет светоотражающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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Алексей # Билошицкий: Вступили в силу изменения в # ПДД, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.Опубликовано МВД УкраиныВторник, 24 ноябре 2020
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