В России за сутки умерло более 500 человек от COVID-19, это новый антирекорд
25 ноября, 2020, 10:28
За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 507 человек
Об этом сообщает "Медуза".
Утром 25 ноября в России зарегистрировано 23 675 новых случаев заражения COVID-19.
С начала пандемии заразились коронавируса 2162503 человека.
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За минувшие сутки умерли 507 пациентов. Это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии. Предыдущий был установлен вчера - 491 человек. Всего умерли 37 538 человек.
Выздоровели 1660419 человек за все время.
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