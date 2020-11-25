 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России за сутки умерло более 500 человек от COVID-19, это новый антирекорд

В России за сутки умерло более 500 человек от COVID-19, это новый антирекорд


фото: reuters
За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 507 человек

Об этом сообщает "Медуза".

Утром 25 ноября в России зарегистрировано 23 675 новых случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии заразились коронавируса 2162503 человека.

Читайте также: Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 13 882 новых случая

За минувшие сутки умерли 507 пациентов. Это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии. Предыдущий был установлен вчера - 491 человек. Всего умерли 37 538 человек.

Выздоровели 1660419 человек за все время.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать