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Espreso.tvОбществоВ Одессе автокран пробил крышу маршрутки, два человека попали в больницу

В Одессе автокран пробил крышу маршрутки, два человека попали в больницу

25 ноября автокран попал в ДТП, протаранив маршрутку

Об этом сообщили в полиции, передает УНИАН.

Около 8:30 часов на пересечении двух улиц произошло столкновение крана KOBELCO RK250-3 и маршрутного автобуса "Богдан".

По предварительной информации, водитель автокрана не соблюдал дистанцию в результате чего врезался в «Богдан», который стоял на остановке.

Два пассажира получили травмы и попали в больницу, еще одна пассажирка отказалась ехать в медучреждение.

 

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