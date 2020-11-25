В Одессе автокран пробил крышу маршрутки, два человека попали в больницу
25 ноября, 2020, 11:12
25 ноября автокран попал в ДТП, протаранив маршрутку
Об этом сообщили в полиции, передает УНИАН.
Около 8:30 часов на пересечении двух улиц произошло столкновение крана KOBELCO RK250-3 и маршрутного автобуса "Богдан".
По предварительной информации, водитель автокрана не соблюдал дистанцию в результате чего врезался в «Богдан», который стоял на остановке.
Два пассажира получили травмы и попали в больницу, еще одна пассажирка отказалась ехать в медучреждение.
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