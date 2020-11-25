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Espreso.tvОбществоВ Киеве разоблачили 12-летнюю ученицу, которая сообщила о "минировании" школы

В Киеве разоблачили 12-летнюю ученицу, которая сообщила о "минировании" школы


фото: mvs.gov.ua
В Киеве разоблачили ученицу, которая дала ложное сообщение о заминировании школы

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В полицию поступил звонок о заминировании учебного заведения на улице Ивана Кудри. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебного заведения были эвакуированы около 300 человек, среди которых ученики, учителя и другие работники", - говорится в сообщении.

Эксперты-взрывотехники со служебными собаками обследовали здание и прилегающую территорию. В результате проверки опасных или взрывных устройств не было обнаружено.

Правоохранители установили, что к даче ложного сообщения о заминировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения. Правоохранители в присутствии психолога и ее близких родственников допросили девочку.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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