В Киеве 980 случаев заражений на COVID-19 в сутки, - Кличко

25 ноября, 2020, 12:43

24 ноября в Киеве от коронавируса умерли 23 человека. В городе зафиксировали 346 выздоровлений против 980 новых случаев

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 тыс. 620", - отметил городской голова.

заболели:

509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

80 девочек от 2 до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 53 медика. За минувшие сутки были госпитализированы 70 пациентов.

В то же время, за сутки в Киеве выздоровели 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 тыс. 437 жителей Киева.

Кличко также заявил, что город собственными силами подготовил почти 4,5 тыс. коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом.

"Среди них 1639 коек с приподнятым кислородом. В частности: 1158 - с централизованной подачей. Но 481 - с кислородными концентраторами", - добавил мэр.

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