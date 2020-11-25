В Харькове полиция предотвратила похищение рецидивистами "цыганского барона"

25 ноября, 2020, 18:08

Для того, чтобы сорвать планы похитителей, которые хотели запросить за "барона" выкуп в $100 тыс., было инсценировано похищение человека самими же правоохранителями

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, ранее судимый 22-летний житель г. Бровары Киевской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, спланировал похищение и незаконное лишение свободы жителя . Хгарькова, который является лидером ромской общины. Для реализации плана фигуранты привлекли еще одного человека, который должен был похитить и удерживать указанное лицо", - говорится в сообщении.



24 ноября 2020 года правоохранители провели спецоперацию: инсценировали похищение "барона".

Было снято видео, где пострадавший "барон" говорит о том, что его похитили и просит родственников передать злоумышленникам 100 тыс. долларов США. Это видео было отправлено заказчикам похищения, а они, в свою очередь, переслали его сыну потерпевшего.

Похитители угрожали убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если средства за похищенного не будут им переданы.

В тот же день двух заказчиков похищения задержаны на территории г. Киев. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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