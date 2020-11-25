В день борьбы с насилием в отношении женщин в Киеве провели тематическую акцию - разбили ледовый кулак. ФОТО. ВИДЕО

25 ноября, 2020, 17:51

В среду, 25 ноября, в Киеве в сквере имени И. П. Котляревского состоялась акция в виде ледового перформанса "Уничтожим насилие"

Об этом сообщает с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Перфоманс устроили в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, в который начинается международная кампания "16 дней против насилия".

Акцию организовал Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию при поддержке КГГА. Во время события участники разбили тематическую скульптуру изо льда, что символизировало уничтожение насилия как явления во всех его проявлениях.

Во время перфоманса сквер подсветили оранжевым цветом, символизирующим борьбу с гендерно обусловленным насилием.

Международная кампания "16 дней против насилия" с 1991 года поддерживается международным сообществом. Украина ежегодно присоединяется к акции, которая стартует 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин.

Акция имеет целью привлечь внимание общественности к актуальным для Украины проблемам преодоления насилия в семье, противодействия торговле людьми и жестокого обращения с детьми, гендерного насилия и обеспечения равных прав женщин и мужчин.

Также акция призвана активизировать партнерское движение органов государственной власти, государственных учреждений, общественных организаций по искоренению домашнего насилия, проведение информационных кампаний, формирование сознания у населения по нетерпимому отношению к насилию.

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