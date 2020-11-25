В Чехии скончалась журналистка, которая первой сообщила о советском вторжении 1968 года

25 ноября, 2020, 07:35

В возрасте 92 лет в Праге умерла радио- и тележурналистка Камила Моучкова

Об этом сообщает Радио Свобода .

Ночью 21 августа 1968 года она первой в прямом эфире сообщила об оккупации Чехословакии советскими войсками.

Моучкова вспоминала, как во время эфира в студию вирвалися советские воины и пытались остановить выпуск новостей. После этого журналистку вывели из студии с нацеленными на нее автоматами.

Впоследствии журналистка объяснила, что действовать иначе не могла. После 1968 года Моучкова была вынуждена работать уборщицей, продавщицей, официанткой. В 1977 году одной из первых поставила свою подпись под «Хартией 77» - документом сопротивления оккупационному режиму.

Только после Бархатной революции 1989 года Моучкова смогла вернуться к журналистике.