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Espreso.tvМирВ Чехии скончалась журналистка, которая первой сообщила о советском вторжении 1968 года

В Чехии скончалась журналистка, которая первой сообщила о советском вторжении 1968 года

В возрасте 92 лет в Праге умерла радио- и тележурналистка Камила Моучкова

Об этом сообщает Радио Свобода .

Ночью 21 августа 1968 года она первой в прямом эфире сообщила об оккупации Чехословакии советскими войсками.

Моучкова вспоминала, как во время эфира в студию вирвалися советские воины и пытались остановить выпуск новостей. После этого журналистку вывели из студии с нацеленными на нее автоматами.

Впоследствии журналистка объяснила, что действовать иначе не могла. После 1968 года Моучкова была вынуждена работать уборщицей, продавщицей, официанткой. В 1977 году одной из первых поставила свою подпись под «Хартией 77» - документом сопротивления оккупационному режиму.

Только после Бархатной революции 1989 года Моучкова смогла вернуться к журналистике.

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