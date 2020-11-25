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Espreso.tvМирВ Бразилии произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика: 37 человек погибли

В Бразилии произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика: 37 человек погибли


фото: noticias.r7.com
На юго-востоке Бразилии в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 37 человек

Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло 25 ноября в муниципалитете Тагуаи в штате Сан-Паулу.

По предварительным данным, авария произошла во время обгона. После столкновения с автобусом грузовик вылетел в кювет.

В автобусе находились 52 рабочих текстильной фабрики и водитель. В результате ДТП погибли 37 человек, в том числе двое пострадавших скончались по дороге в больницу. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.

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