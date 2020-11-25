Усика выводят на бой с победителем поединка британских нокаутеров

25 ноября, 2020, 10:06

Соперником украинского боксера Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе может стать победитель боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, победитель поединка между британцами, может встретиться с Усиком в бою за вакантный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

"Победитель этого поединка станет чемпионом Великобритании и Европы. Считаю, что они оба достойны впоследствии стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, что закрепить свой статус. Хотя, победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира ", - сказал Хирн.

Поединок Джойс - Дюбуа состоится 28 ноября в Лондоне. Усик - обязательный претендент на титул WBO, Дюбуа - второй в рейтинге организации.

Дюбуа выиграл 14 из 15 своих поединков нокаутом, Джойс 10 из 11 побед одержал досрочно. Оба британцы не имеют поражений.

Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

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