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Espreso.tvСпортУсика выводят на бой с победителем поединка британских нокаутеров

Усика выводят на бой с победителем поединка британских нокаутеров


фото: Getty Images
Соперником украинского боксера Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе может стать победитель боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, победитель поединка между британцами, может встретиться с Усиком в бою за вакантный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

"Победитель этого поединка станет чемпионом Великобритании и Европы. Считаю, что они оба достойны впоследствии стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, что закрепить свой статус. Хотя, победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира ", - сказал Хирн.

Поединок Джойс - Дюбуа состоится 28 ноября в Лондоне. Усик - обязательный претендент на титул WBO, Дюбуа - второй в рейтинге организации.

Дюбуа выиграл 14 из 15 своих поединков нокаутом, Джойс 10 из 11 побед одержал досрочно. Оба британцы не имеют поражений.

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