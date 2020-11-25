Усика выводят на бой с победителем поединка британских нокаутеров
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Хирна, победитель поединка между британцами, может встретиться с Усиком в бою за вакантный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
"Победитель этого поединка станет чемпионом Великобритании и Европы. Считаю, что они оба достойны впоследствии стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, что закрепить свой статус. Хотя, победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира ", - сказал Хирн.
Поединок Джойс - Дюбуа состоится 28 ноября в Лондоне. Усик - обязательный претендент на титул WBO, Дюбуа - второй в рейтинге организации.
Дюбуа выиграл 14 из 15 своих поединков нокаутом, Джойс 10 из 11 побед одержал досрочно. Оба британцы не имеют поражений.
- Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
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