Украинский фильм "Захар Беркут" покажут в кинотеатрах ОАЭ

25 ноября, 2020, 15:01

Украинский художественный фильм "Захар Беркут" покажут во всех кинотеатрах ОАЭ с 26 ноября

Об этом сообщил координатор Украинского общества в Абу-Даби Евгений Семенов в Facebook.

Фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева по мотивам повести Ивана Франко "Захар Беркут" покажут в кинотеатрах ОАЭ.

"Эксклюзивно для украинского общества и ваших друзей-иностранцев вместе с кинодистрибьютором Italia Film ME по случаю Дня Достоинства и Свободы устраиваем закрытую премьеру украинского фильма "Захар Беркут", который выходит в эмиратский прокат в четверг, 26 ноября, под названием The Rising Hawk", - написал Семенов.

Премьера состоится в четверг, 26 ноября, в 19:15. Язык фильма - английский, субтитры - арабские, музыка - украинская. Девиз этого фильма - "В свободе - моя сущность".

Активист отметил, что ленту будут демонстрировать "все 60 действующих кинотеатров ОАЭ уже с 26 ноября. Возрастное ограничение: PG15 (дети до 15 лет должны посещать вместе со взрослыми)".

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