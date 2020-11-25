Украина имеет мощности для производства зарегистрированной иностранной вакцины, - Степанов
25 ноября, 2020, 14:12
В Украине могут производить иностранную вакцину от COVID-19, которая будет зарегистрирована
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью проекту "Зе Интервьюер"
Он заявил, что в Украине есть мощности производить вакцину против коронавируса по формуле.
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"Во время разговора с послом Великобритании я поднимал вопрос, по производству этих вакцин, именно разлив вакцин на украинских предприятиях после того, как они будут зарегистрированы. У нас есть соответствующие мощности, где это можно делать", - отметил Степанов.
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