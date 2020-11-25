Украина выходит на свободный, прозрачный рынок, - Оринчак о разработке месторождений на Черном море Нафтогазом
Об этом она говорила в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".
"Фактически правительство подарило все газовые месторождения на шельфе НАК "Нафтогаз Украины". И если из плюсов брать, может быть, через 2 года, если правительство отдаст им и Юзовскую (площадку, - ред.), то фактически НАК "Нафтогаз Украины" может выйти на IPO (первичное публичное предложение, старт продаж акций на биржевом рынке) и это неплохо. Согласно международным стандартам мы от 10 до 40% можем разместить на бирже. и, соответственно, если зайдут страны в НАТО, то мы можем получить гарантии инвестиций и безопасности для нашей страны", - отметила Оринчак.
Руководитель Национальной ассоциации добывающей промышленности также добавила: "Фактически, эту информацию, которую будет иметь НАК "Нафтогаз Украины", он может продавать другим компаниям и также изымать эти средства, максимально привлекать инвесторов. Но можно пойти другим путем: просто 900 кв.м., разделить этот шельф, и различные компании бы заходили, создавали конкурентные рыночные условия, а это также поступления в госбюджет еще быстрее, чем там до 30 лет".
На вопрос Василия Зимы, поможет ли работа Нафтогаза на шельфе стать Украине более независимой в энергетическом вопросе, в частности от России, Оксана Оринчак ответила:
"Здесь есть риск того, что вы понимаете, если сейчас проведуться сейсмологические работы, никто не может обеспечить того, что Россия может каким-то образом узнать ресурсную базу. И сделать так, что этот актив также может перейти на сторону агрессора. Есть такой риск. Следующее, увеличится или уменьшится: если идти по тому сценарию, что я сказала об ІРО, конечно, это энергонезависимость. Это только плюс, так как оно пойдет из этих денег, которые будут изъяты с биржи. 20% можно отдать на интенсификацию месторождений , а 20% направлять в госбюджет на инфраструктуру целой страны".
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