Украина выходит на свободный, прозрачный рынок, - Оринчак о разработке месторождений на Черном море Нафтогазом

25 ноября, 2020, 21:28

Комментируя новость о том, что НАК "Нафтогаз Украины" будет разрабатывать месторождения на Черном море, руководитель Национальной ассоциации добывающей промышленности Оксана Оринчак заявила, что таким образом Украина выходит на свободный, прозрачный рынок

Об этом она говорила в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".



"Фактически правительство подарило все газовые месторождения на шельфе НАК "Нафтогаз Украины". И если из плюсов брать, может быть, через 2 года, если правительство отдаст им и Юзовскую (площадку, - ред.), то фактически НАК "Нафтогаз Украины" может выйти на IPO (первичное публичное предложение, старт продаж акций на биржевом рынке) и это неплохо. Согласно международным стандартам мы от 10 до 40% можем разместить на бирже. и, соответственно, если зайдут страны в НАТО, то мы можем получить гарантии инвестиций и безопасности для нашей страны", - отметила Оринчак.



Руководитель Национальной ассоциации добывающей промышленности также добавила: "Фактически, эту информацию, которую будет иметь НАК "Нафтогаз Украины", он может продавать другим компаниям и также изымать эти средства, максимально привлекать инвесторов. Но можно пойти другим путем: просто 900 кв.м., разделить этот шельф, и различные компании бы заходили, создавали конкурентные рыночные условия, а это также поступления в госбюджет еще быстрее, чем там до 30 лет".



На вопрос Василия Зимы, поможет ли работа Нафтогаза на шельфе стать Украине более независимой в энергетическом вопросе, в частности от России, Оксана Оринчак ответила:



"Здесь есть риск того, что вы понимаете, если сейчас проведуться сейсмологические работы, никто не может обеспечить того, что Россия может каким-то образом узнать ресурсную базу. И сделать так, что этот актив также может перейти на сторону агрессора. Есть такой риск. Следующее, увеличится или уменьшится: если идти по тому сценарию, что я сказала об ІРО, конечно, это энергонезависимость. Это только плюс, так как оно пойдет из этих денег, которые будут изъяты с биржи. 20% можно отдать на интенсификацию месторождений , а 20% направлять в госбюджет на инфраструктуру целой страны".